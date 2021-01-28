Информацию об исчезновении лекарств из аптек прокомментировали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется информация об исчезновении лекарств с прилавков аптек Алматы. В акимате города ответили на рассылку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аудиосообщениях говорится, что якобы жаропонижающие препараты специально убирают для того, чтобы казахстанцы вакцинировались от коронавируса.

Координатор акимата Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев опроверг эту информацию.

«В Алматы еженедельно проводится мониторинг обеспеченности стационаров, поликлиник и аптек города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На 26 января в стационарах имеется 2 695 тысяч лекарственных средств. Кроме того, ожидаются поставки лекарств от СК «Фармация» в количестве 302 тысяч. Таким образом, общий профицит составит 1 938 тысяч лекарственных средств. На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках. Обеспеченность составляет 85-90%, в остатках аптек имеется 1 049 тысяч востребованных препаратов», - прокомментировал он.

Кроме того, для насыщения рынка продолжаются поставки лекарств в аптеки города за счет средств стабфонда.

«На сегодня из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарств и изделий медицинского назначения в город завезено 47,2 млн, реализовано 22,3 млн, в наличии имеется 24,8 млн, в том числе неснижаемый остаток 8 млн. Дополнительно до 31 января 2021 года ожидается поступление 453 тысяч лекарственных средств. Таким образом, в городе имеется двухмесячный запас прочности, что соответствует требованиям Министерства здравоохранения РК», - добавил Зангар Салимбаев.