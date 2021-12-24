Информацию о запрете раввинским судом вакцинации детей и подростков против КВИ назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяют информацию о том, что раввинский суд Нью-Йорка категорически запретил вакцинировать детей и подростков против COVID-19. Также в рассылке сказано, что под запрет попала и пропаганда прививочной кампании среди евреев. В редакции Stopfake.kz опровергли данное сообщение, передает МИА «Казинформ».

«Сообщение о запрете раввинского суда на вакцинацию несовершеннолетних появилось в сети 6 ноября 2021 года. Также в Сети можно найти полную транскрипцию выступлений раввинов, принявших такое решение. Из нее следует, что ни один из трех выступающих не является членом раввинского суда. Четвертый спикер, доктор Роберт Мэлоун, известен как противник вакцинации, ранее он необоснованно заявлял, что является разработчиком мРНК-вакцин.

Таким образом, заявление о запрете на вакцинацию не имеет никакого отношения к настоящему раввинскому суду, который является частью израильской судебной системы», - говорится в статье редакции Stopfake.kz.

Более того, в марте этого года главный раввинат Израиля заявлял о том, что евреи должны прислушаться к рекомендациям государственных служащих здравоохранения для предотвращения распространения COVID-19.

В этом году старший раввин Храма Израиля в Вестпорте Майкл С. Фридман опубликовал открытое письмо, в котором говорится, что в иудаизме нет достаточных религиозных оснований для отказа от вакцинации. Также он написал о том, что ортодоксальный иудаизм не запрещает вакцинацию.

Издание AFP также опровергло сообщение о запрете на вакцинацию детей раввинским судом. Фактчекеры обратились за комментарием к Шломо Вайсманну, директору организации Beth Din of America, который созывает раввинские суды в США. Вайсманн сообщил, что люди, подписавшие документ о «запрете» вакцинации, не были членами раввинских судов, созванных его организацией.

«Таким образом, раввинский суд не выносил решение о запрете вакцинации против COVID-19 для детей и подростков. Это решение приняли три неизвестных человека, а на их мнение повлиял противник вакцинации Роберт Мэлоун, ранее уже распространявший дезинформацию», - заключили в редакции.

Ранее фейком также назвали сообщение о вреде вакцин от КВИ в 7% случаев.