Информацию о захвате рынка «Алтын Орда» прокомментировали в полиции

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области прокомментировали информацию о якобы захвате территории рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляет свои права по охране территории рынка. ​Данный факт ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по статье 389 части 3 УК РК «Самоуправство».

«В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка «Алтын Орда». В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон. Нарушения общественного порядка не допущено. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

3 июня задержали замдиректора рынка «Алтын Орда». Более двухсот жалоб на работу рынка «Алтын Орда» поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли и интеграции РК.