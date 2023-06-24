Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Информацию о захвате рынка «Алтын Орда» прокомментировали в полиции

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Июня 2023, 17:22
Информацию о захвате рынка «Алтын Орда» прокомментировали в полиции Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области прокомментировали информацию о якобы захвате территории рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляет свои права по охране территории рынка. ​Данный факт ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по статье 389 части 3 УК РК «Самоуправство».

«В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка «Алтын Орда». В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон. Нарушения общественного порядка не допущено. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

3 июня задержали замдиректора рынка «Алтын Орда». Более двухсот жалоб на работу рынка «Алтын Орда» поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли и интеграции РК.


Алматинская область   Алтын орда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК