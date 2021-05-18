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Информацию о задержании замакима Туркестанской области прокомментировали в Антикоре

18 Мая 2021 16:53
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Информацию о задержании замакима Туркестанской области прокомментировали в Антикоре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по противодействию коррупции Республики Казахстан прокомментировали информацию о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства.

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«Относительно распространяемой в социальных сетях информации о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева сообщаем следующее.

Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции.

Подозреваемым он не признавался, мера пресечения не избиралась.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не разглашается», - сказано в сообщении Агентства.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Другие государственные органы   #Регионы  
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