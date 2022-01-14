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Информацию о выплатах из несуществующего фонда распространяют в соцсетях

14 Января 2022 19:36
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Информацию о выплатах из несуществующего фонда распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp вновь распространяется сообщение о выплатах из «Фонда поддержки помощи на 2022 год». Эта информация – ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

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Фонда с таким названием в Казахстане не существует. О выплатах в размере 50 000 гражданам Казахстана не сообщалось ни в СМИ, ни на официальных ресурсах госорганов.

Более того, ссылка, по которой предлагают пройти, чтобы получить деньги, ведет на незащищенный ресурс с опросом. На подобные страницы вели и фишинговые ссылки, замаскированные под страницы розыгрышей и раздачи денежных вознаграждений, о которых мы писали ранее.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники стремятся заполучить персональные данные пользователей, такие как логины и пароли от интернет-банкингов, платных аккаунтов и прочую приватную информацию.


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#Соцвыплаты   #Фейки  
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