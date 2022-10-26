Информацию о вспышке скарлатины опровергли санврачи СКО
В мессенджерах жители региона пересылают сообщение о якобы массовой заболеваемости детей скарлатиной в школах и детских садах. Однако санврачи заверили, что никакой вспышки нет. Весной действительно наблюдалось повышение заболеваемости, но сейчас ситуация нормализовалась.
«За девять месяцев зарегистрировали 433 случая скарлатины. В сентябре выявили 30 заболевших. Классы на карантин не направляются при скарлатине. В группах детских дошкольных учреждений действующих карантинов нет», - прокомментировали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Скарлатина - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является стрептококк группы А. Передается от больного контактным или воздушно-капельным путем. Заболевание сопровождается головной болью, подъемом температуры, слабостью, воспалением миндалин и характерными высыпаниями на коже.