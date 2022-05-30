19:54
30 Мая 2022 18:30
Информацию о содержании под домашним арестом акима Петропавловска опровергли
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске распространяется информация о том, что аким города Булат Жумабеков находится под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В акимате Петропавловска сведения не подтвердили, обратившись с просьбой не распространять фейки.
«Акимат города Петропавловска опровергает информацию о том, что глава областного центра находится под домашним арестом, как и о том, что градоначальник освобожден от должности. Аким города Булат Жумабеков находится в официальном трудовом отпуске с 7-го мая по 6-е июня. Убедительная просьба не распространять ложную информацию и не вводить в заблуждение население», - сообщил заместитель акима города Аскар Хабибулин.
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