Информацию о случаях менингита среди детей в Алматы прокомментировали в горздраве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о распространении случаев менингита среди детей в Алматы, прокомментировали в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении сообщили, что поводов для паники нет.

«С начала 2019 года с подозрением на менингит в детскую городскую инфекционную больницу обратились около 1470 человек, но диагноз подтвердился у менее половины пациентов. Летальных случаев не было зарегистрировано», - сообщила и. о. руководителя горздрава Жанар Мадеева.

По ее словам, в основном госпитализированы дети с менингитом энтеровирусной этиологии, которая протекает в легкой или среднетяжелой форме без летальных исходов и остаточных явлений, с полным клиническим выздоровлением.

Роста заболеваемости менингитом в сравнении с прошлыми годами не отмечается, вспышек нет, только единичные случаи. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости менингитом стабильная.

«В Алматы у детей в основном выявлен серозный менингит. Смертельной опасности эта форма не представляет. Это не менингококковая инфекция, и поводов для паники нет. Хотела бы добавить, что серозный менингит отличается от менингококковой инфекции. Причиной заболевания может послужить осложнение после ОРВИ, переохлаждение и т.д., которые не приводят к летальным исходам», - отметила Жанар Мадеева.

Главный врач детской городской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин рассказал о заболевании.

«Менингит имеет множество возбудителей. Это вирусы, бактерии, грибки и.т.д., и не каждый менингит – менингококковый! Менингококковый менингит развивается стремительно быстро, необходимо в кратчайшее время оказать специализированную медицинскую помощь. При своевременной диагностике и вовремя начатом лечении прогноз может быть благоприятным. При развившихся осложнениях менингококкового менингита — прогноз плохой», - пояснил Ержан Сералин.

Возбудитель менингококкового менингитаочень изменчивый, неустойчивый к факторам внешней среды: быстро погибает на холоде, при высыхании, колебаниях температуры, под воздействием солнечных лучей.

Путь передачи — воздушно-капельный, это связано с низкой устойчивостью менингококка в окружающей среде. Контактный путь передачи невозможен в связи с быстрой гибелью микроба.

В отличие от гнойного менингита при своевременной терапии серозный менингит имеет благоприятный исход и протекает более благоприятно. При таком диагнозе требуется немедленная госпитализация, лечение проводится только в стационаре, где назначают противовирусное лечение, по необходимости - антибиотики, пациентам со слабым иммунитетом вводят иммуноглобулины.

В среднем болезнь длится десять дней, не оставляя после себя никаких последствий. Основные симптомы заболевания — резкое повышение температуры и сильные головные боли. И все это — на фоне постоянной тошноты, рвоты и очень болезненной реакции организма на раздражители, такие как свет и звуки.

При подобных симптомах нужно срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Важно отметить то, что заболевание может некоторое время маскироваться под обычную простуду, поэтому даже при симптомах на простуду необходимо своевременное обращение к врачу.

«При возникновении подозрения на менингит проводится срочная госпитализация пациента в условиях инфекционной больницы», - подчеркнул он.