Информацию о шести накренившихся многоэтажках прокомментировали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию о шести накренившихся в микрорайоне Зердели-6 (бывший Алгабас-6) многоэтажках прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, обследовать все жилые девятиэтажки в микрорайоне начали, как только стало известно о крене в доме 1/179. Управлением комфортной городской среды был заключен договор с АО «КазНИИСА». Закончить все работы планируют до конца года.

«На сегодняшний день получены заключения по шести жилым домам (1/180, 1/160, 1/161, 1/165, 1/167, 1/168). По результатам обследования КазНИИСА, необходимо провести укрепление основания фундаментов этих домов. Работы по укреплению основания жилых домов будут проводиться без выселения жильцов. По жилым домам 1/160, 1/161 ведутся работы по укреплению»,- говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что еще у нескольких домов нашли крен в Алгабасе.

К примеру, обследование с помощью тахеометра КазНИИСА показало, что в декабре 2019 года дом №1/179 наклонился на 31 сантиметр.

Экспертиза выявила несколько причин, по которым накренился дом. Среди них основные: арычная система и вертикальная планировка территории были выполнены неправильно; техногенные, талые, дождевые, канализационные воды попадали под основание дома. Около фундамента в пазухе котлована был обнаружен строительный мусор. Грунтовая подушка под фундаментом составляет всего 1,01 метра вместо положенных 1,5 метра. Обратная засыпка грунта была проведена с нарушением, без уплотнения.

Между тем выяснением причины отклонения и определением виновных занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 11 декабря прошлого года жители микрорайона «Зердели» Алатауского района забили тревогу, заявив, что их дома накренились.

Жителей дома на время проведения работ переселили в съемные квартиры за счет акимата. Так, только в декабре 2019 года 72 семьям выплачено 12,452 миллиона тенге на аренду жилья.

18 января прокуратура сообщила об уголовном деле из-за накренившегося в Алматы дома.