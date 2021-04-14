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    13:01, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Информацию о серийном поджигателе колясок опровергли в полиции Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов прокомментировал информацию о серийном поджигателе детских колясок в подъездах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава полиции отметил, что по этому факту были разбирательства. По данным ЦОУ, на номер «102» поступало всего три вызова с начала года: один факт поджога в Бостандыкском районе и два - в Алмалинском.

    «У нас таких фактов три. Поджог в подъезде. Не обязательно это коляски. В подъездах произошли пожары - один в Бостандыкском, два - в Алмалинском. То, что серийный и какой-то специальный поджигатель объявился, такого факта нет. По всем этим трем фактам сейчас создана специальная оперативная группа. В течение недели мы установим этих поджигателей. Серийного поджигателя, как заявили в ведомстве ДЧС, такого нет», - сказал Канат Таймерденов.

    Ранее в ДЧС города сообщили об участившихся случаях возгораний детских колясок в подъездах.

    «С 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов (коляски, велосипеды, и т.п.), при горении которых огонь переходит на входные группы и простенки подъездов, что несет угрозу жизни и здоровью людей», - сообщили ранее в ДЧС Алматы.
    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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