Информацию о серийном поджигателе колясок опровергли в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов прокомментировал информацию о серийном поджигателе детских колясок в подъездах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава полиции отметил, что по этому факту были разбирательства. По данным ЦОУ, на номер «102» поступало всего три вызова с начала года: один факт поджога в Бостандыкском районе и два - в Алмалинском.

«У нас таких фактов три. Поджог в подъезде. Не обязательно это коляски. В подъездах произошли пожары - один в Бостандыкском, два - в Алмалинском. То, что серийный и какой-то специальный поджигатель объявился, такого факта нет. По всем этим трем фактам сейчас создана специальная оперативная группа. В течение недели мы установим этих поджигателей. Серийного поджигателя, как заявили в ведомстве ДЧС, такого нет», - сказал Канат Таймерденов.

Ранее в ДЧС города сообщили об участившихся случаях возгораний детских колясок в подъездах.

«С 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов (коляски, велосипеды, и т.п.), при горении которых огонь переходит на входные группы и простенки подъездов, что несет угрозу жизни и здоровью людей», - сообщили ранее в ДЧС Алматы.