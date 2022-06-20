Информацию о сдачи в аренду части здания школы опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся общеобразовательной школы №189 в Алматы заявили, что их школу незаконно сдали в аренду частной компании, не предупредив об этом никого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеообращение школьников появилось в Сети . Они призывали всех родителей и школьников собраться, чтобы выступить против такого решения.

В управлении образования Алматы касательно сдачи в аренду части здания государственной общеобразовательной школы № 189 в микрорайоне Нұр Алатау Бостандыкского района сообщили, что этот вопрос не рассматривался и любая информация о предполагаемой аренде является недостоверной.

Как отметили в ведомстве, управлением строительства Алматы планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы и проведение его сейсмоусиления с восстановительными работами. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год.

«Дополнительно поясняем, что среди учителей и родителей учащихся данной школы проведена необходимая разъяснительная работа», - сообщили в управлении образования города.