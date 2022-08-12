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Информацию о сборе документов для бесплатного питания школьников опровергли в Алматы
12 Августа 2022 12:47

Информацию о сборе документов для бесплатного питания школьников опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространялась информация о том, что родители начальных классов должны собрать документы для бесплатного питания детей в школах Алматы. В управлении образования города добавили, что распространяемая в чатах информация, недостоверна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении говорилось, что от родителей требуется заявление на имя директора школы, копии свидетельства о рождении ребенка, о браке родителей, справки с места работы родителей (о доходах за последние 6 месяцев), из ЦОНа, если мать-одиночка и так далее. Документ состоял из 15 пунктов.

В управлении образования города сообщили, что с 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных 1-4 классов государственных школ, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием, документы для этого не требуются.

«Учащиеся с 5-11 классы относящиеся к социально уязвимым слоям населения будут питаться бесплатно согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года», - отметили в управлении.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что с сентября этого года бесплатное питание организуют для учащихся младших классов в Алматы.


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