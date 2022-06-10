10 Июня 2022 12:00

Информацию о регистрации холеры в Карагандинской области опровергли в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК сообщили, что регистрации случаев с подозрением на холеру по Жезказгану не было. Наличие холерного вибриона «палочки холеры» находится на контроле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля информирует, что в социальных сетях и в мессенджере WhatsApp рассылают сообщение о регистрации в Карагандинской области случаев заболевания холерой, о выделении холерного вибриона в водоемах города. Указанные в ссылке документы являются фейком. Данная информация недостоверна. Регистрации случаев с подозрением на холеру по Жезказгану не было. Наличие холерного вибриона «палочки холеры» находится на контроле, с мая по октябрь еженедельно проводится отбор проб из открытых водоемов (Кенгирское водохранилище, пляжи) для лабораторного исследования. Причин для паники нет», - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к ответственности.

«Основной мерой профилактики при инфекциях кишечной этиологии является мытье рук перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета. Также необходимо употреблять кипяченую воду, а после мытья овощей, фруктов проточной водой их обязательно нужно обдавать кипятком. Важно исключить приобретение продуктов у случайных лиц, купаться только в разрешенных местах», - порекомендовали в комитете.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Казахстане сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере.