17 Мая 2022 20:25

Информацию о некачественном питании опровергли в спортшколе в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые учащиеся спортшколы в Талдыкоргане высказали недовольство качеством питания в столовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появились видео и фото школьного обеда - гнилого яблока, загустевшей каши, еды, в которой попадаются волоски. «Подписчики прислали эти видео и фото, объясняя, что так кормят в одной из спортшкол города», - говорится в местном паблике .

Выяснилось, что кадры были сняты в областной специализированной школе-интернат-колледже олимпийского резерва города Талдыкоргана. Директор этого учреждения Бахтияр Касимов прокомментировал ситуацию.

Он показал видео, снятое с камеры видеонаблюдения. Там видно, при каких обстоятельствах волосы попали в еду.

«Вот, 14 мая, во время обеда наш ученик встает, вырывает волосы у своего одноклассника, потом добавляет в свою пищу и делает видео, которое позднее было размещено в соцсетях», - объяснил директор спортшколы.

Спикер также пояснил касательно гнилого фрукта.

«Яблоки перед тем, как попадут ученикам, проходят через кладовщика, кухонных работников. Моются. Не исключается, конечно, человеческий фактор. Мы это не исключаем. Но всегда есть замена. У нас в столовой есть корзины, куда выбрасываются гнилые яблоки, и можно выбрать другие фрукты. Мы детей не заставляем кушать именно этот фрукт», - объяснил Бахтияр Касимов.

Кроме того, Бахтияр Касимов заявил, что некоторые спортсмены не успевают на завтрак, и поэтому им попадаются загустевшие каши.

«Каша на вид свежая. Никаких признаков плесени нету. Она просто загустела. Более того, помимо каши там есть яйца, конфеты, хлеб в неограниченном количестве, масло. Наши повары ходят в униформе, носят перчатки, бахилы. Попадание инородных предметов в пищу не допускается», - заметил глава областной специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва.

Позже на странице спортшколы в Instagram появилось видео , где директор показывает процесс питания в столовой.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что талдыкорганское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля в последний раз проводило проверку на этом объекте в апреле этого года по требованию прокуратуры города.

«В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. По выявленным нарушениям будут приняты административные меры. Кроме того, по данному материалу руководством спортшколы проведена разъяснительная работа по соблюдению санитарных норм», - прокомментировали в пресс-службе ДСЭК области.