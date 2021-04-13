Информацию о нехватке врачей в «Халык Арене» прокомментировали в горздраве Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы опровергли информацию в социальных сетях о том, что в госпитале на «Халык Арене» на 70 пациентов работает мало врачей и медики не справляются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление общественного здоровья Алматы официально сообщает, что изложенная информация не соответствует действительности», - заявили в управлении.

Сообщается, что согласно приказу министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года «Об утверждении нормативов обеспеченности регионов медицинскими работниками» по штатному нормативу в инфекционном отделении на 20 коек рекомендована одна должность врача-инфекциониста и один круглосуточный пост медсестры. По состоянию на 12 апреля 2021 года в госпитале «Халык Арена» на 68 пациентов работали 9 врачей и 2 врача-реаниматолога.

Временный госпиталь «Халык Арена», развернутый в июле 2020 года на 1000 койкомест и находившийся в резерве, начал свою работу с 1 апреля 2021 года. Временный госпиталь медицинским обслуживанием обеспечивает «Центр фтизиопульмонологии». Здесь принимают пациентов с пневмонией и средней и легкой степенью тяжести КВИ.

Инфекционные койки развертываются поэтапно, исходя из госпитализации пациентов. Коллектив врачей будет развертываться согласно установленным нормативам, в соответствии с загруженностью. Всего на базе «Халык Арены» может быть развернуто, при необходимости, 25 отделений, 15 медицинских постов.

Все вопросы кадрового, ресурсного, лекарственного обеспечения временного госпиталя решены в полном объеме. Поскольку обращение анонимное, проверить его достоверность и объективность по журналам записей обхода врачей, консультаций и назначения лечения не представляется возможным.