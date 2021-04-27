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    16:52, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Информацию о нехватке вакцины «Спутник V» в Алматы прокомментировал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в городе достаточно вакцины, в целом было завезено 220 тысяч доз вакцины. На сегодня в остатке 85 955 доз вакцины «Спутник V». Многие вакцинировались в торговых центрах и сейчас мы должны уделить внимание второму компоненту. У нас было 34 900 доз, предыдущее поступление составляло 32 тысячи доз, буквально сегодня еще поступило 57 896 доз первого компонента. Так что на сегодня опасений о том, что у нас не хватает вакцины, нет. Вакцины достаточно, сейчас уделили внимание второму компоненту», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе прямого эфира.

    Он также заявил, что у алматинцев есть возможность выбора - привиться российской или казахстанской вакциной.

    Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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