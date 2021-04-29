Информацию о миллионах изъятых у судьи опровергли в суде Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской суд опроверг информацию, которая распространялась в социальных сетях о том, что у судьи Медеуского района города, изъяли миллионы долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространяющаяся в социальных сетях информация об изъятии у судьи Медеуского района Алматы С. Жолмановой конкретных сумм денежных средств («в кабинете нашли 4 500$. Дома прошел обыск, нашли 2 800 000$. В машине 600 000$. Сумма взятки с застройщика 1 180 000$») не соответствует действительности. В порядке информации сообщаем, что в служебном кабинете изъято 10 000$, в доме судьи ничего не изъято», - отметили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Сообщается, что полномочия судьи приостановлены распоряжением председателя Верховного Суда РК.

Алматинский городской суд обратился в прокуратуру Алматы о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации.

Ранее сообщалось, что судью Медеуского районного суда Алматы заподозрили в мошенничестве. ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК РК.