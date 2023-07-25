Информацию о ликвидации девяти банков опровергли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что информация о ликвидации 9 действующих банков в Казахстане, распространяемая в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня. Кроме этого, помимо указанных действующих 21 банка второго уровня, дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие 9 банков.

Как сообщили в Агентстве, лицензии у указанных 9 банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны ранее в период с 2007 по 2021 годы, в частности:

1) Валют-транзит банк (ликвидация - с 1 марта 2007 года);

2) Казинвестбанк (с 24 января 2018 года);

3) Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);

4) Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);

5) Банк Астаны (с 9 января 2019 года);

6) Эксимбанк Казахстан (с 16 января 2019 года);

7) Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);

8) AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);

9) CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).

«Информация о ходе ликвидационного производства ликвидируемых банков размещается на ежеквартальной основе на официальном сайте Агентства в разделе «Финансовые рынки - Банковский сектор - Ликвидационный процесс - Информация о текущем статусе ликвидационного процесса» (актуальная информация по ликвидируемым банкам по состоянию на 1 июля 2023 года размещена на сайте 14 июля 2023 года).

В этой связи, ликвидационный процесс не касается действующих 21 банка второго уровня, а проводится в отношении других 9 банков, лицензии которых были отозваны в 2007-2021 годах», - уточнили в Агентстве.

Отзыв лицензий у действующих 21 банка второго уровня не планируется.

В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан представлен 21банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

На сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы.

Активы банковского сектора составляют 46,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 трлн тенге или 29,4% от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банковского сектора составил 5,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6%, собственного капитала (к2) – 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6% от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет - 77,4%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков.