25 Августа 2022 20:16

Информацию о госпитализации 10 военных в Уральске назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК назвали данную информацию недостоверной, пояснив, что в областном центре психического здоровья Уральска находится один военнослужащий срочной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В социальных сетях распространяется информация о госпитализации 10 военнослужащих в областной центр психического здоровья Уральска.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время в областном центре психического здоровья Уральска находится один военнослужащий срочной службы. 9 августа военнослужащего воинской части 5517 рядового Кайрош Арманбека Базарулы, призванного в июне 2022 года ДДО Актюбинской области, направили на консультацию к врачам-специалистам Уральска. Его госпитализировали под наблюдением врачей в «Областной центр психического здоровья» с предварительным диагнозом «расстройство адаптации», - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии.