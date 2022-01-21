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Информацию о дефиците физраствора в аптеках Алматы прокомментировал замакима

21 Января 2022 16:22
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Информацию о дефиците физраствора в аптеках Алматы прокомментировал замакима

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Максат Кикимов прокомментировал информацию о дефиците физраствора в аптеках города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня вышла статья о дефиците физраствора в аптеках Алматы и Нур-Султана. Хочу проинформировать о том, что аким Алматы Бакытжан Абдирович сегодня лично проверил наличие физраствора и антиковидных лекарств в аптеках города и на складах Стабфонда у крупных фармкомпаний. Лекарственный препарат «Натрия Хлорид» (раствор для инфузий) на сегодняшний день имеется в наличии на складах Стабфонда в размере 80 тысяч единиц физраствора по 200 мл с неснижаемым остатком в качестве резерва в количестве 43,2 тысяч единиц, поставщиком является компания ТОО «Инкар». Кроме того, запасы физраствора есть в наличии на складах у крупных поставщиков города ТОО «Медсервис плюс», ТОО «Аманат» в количестве 17,1 тысяч единиц по 400 мл», - сказал Максат Кикимов.

Он также добавил, что в самых крупных аптеках города «Центральная аптека» и «Аптека плюс» все виды раствора Натрия хлорида 0,9% имеются в достаточном количестве. На складах шести крупных аптечных сетей «от А до Я», «Фармаком», «Мелисса», «Садыхан Преимум», «Гаухар Тас», «Акниет» имеется 61,2 тысяч единиц физраствора, сетевые аптеки занимают долю порядка 66,3% от всех аптек города.

Сообщается, что для постоянного обеспечения лекарственными средствами аптеки города в Стабфонд завезено 392 тысяч лекарственных средств и 7,8 млн изделий медназначения, реализовано 2,5 тысяч лекарственных средств, в наличии имеется 389 тысяч лекарственных средств и 7840 тысяч изделий медназначения, в том числе неснижаемый остаток 293 тысяч лекарственных средств и 3136 тысяч изделий медназначения.

Обеспеченность составляет 85-90%, в остатках у аптек имеется 1,3 млн востребованных препаратов. Таким образом, в городе имеется двухмесячный запас прочности, что соответствует требованиям МЗ РК.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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