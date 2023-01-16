Информацию о 18 смертях от препарата «Цефтриаксон» опровергли в Минздраве РК

16 Января 2023, 15:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что в Алматы скончались 18 человек после инъекции антибиотика «Цефтриаксон». В Министерстве здравоохранения РК опровергли данную информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) «Цефтриаксона» с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК и его территориальный департамент по Алматы подобных жалоб не поступало», - сообщили в ведомстве.

«Цефтриаксон» — это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и других.

Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.

Фото: stopfake.kz