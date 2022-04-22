Информация об увеличении пособий лицам с инвалидностью на 30 тыс. тенге – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерства труда и социальной защиты населения опровергли распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию об увеличении пособий лицам с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 группы, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тыс. тенге не соответствует действительности», - заявили в ведомстве.

В Минтруда также напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.

«Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%. Кроме того, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания Главой государства Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», проект которого находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК.

При этом за прошедшее время, начиная с апреля этого года, будет произведена доплата до нового размера пособий», - сообщили в ведомстве.



