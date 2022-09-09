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    11:02, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Информация об отмене QR-оплаты проезда в столичных автобусах - фейк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяется информация о том, что в столичных автобусах отключается оплата проезда посредством сканирования QR-кода. Транспортная компания «City Transportation Systems» опровергла это сообщение, передает МИА «Казинформ».

    Пресс-служба CTS официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

    «Оплата проезда в общественном транспорте посредством сканирования QR-кода работает в штатном режиме и ее отключение не рассматривается, - подчеркнули в CTS. - Просим вас доверять только официальным данным и не распространять недостоверную информацию.

    Напоминаем, в столице действует оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.


    Теги:
    Фейки Транспорт Астана
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