Информация об отмене QR-оплаты проезда в столичных автобусах - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяется информация о том, что в столичных автобусах отключается оплата проезда посредством сканирования QR-кода. Транспортная компания «City Transportation Systems» опровергла это сообщение, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба CTS официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

«Оплата проезда в общественном транспорте посредством сканирования QR-кода работает в штатном режиме и ее отключение не рассматривается, - подчеркнули в CTS. - Просим вас доверять только официальным данным и не распространять недостоверную информацию.

Напоминаем, в столице действует оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.