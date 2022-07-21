21 Июля 2022 22:00

Информация о жертвах и пострадавших во время пожара уточняется - Павлодарэнерго

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О ликвидации возгорания трансформатора на Павлодарской ТЭЦ-3 сообщила пресс-служба АО «Павлодарэнерго», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 18:25 на территории ТЭЦ-3 произошло возгорание трансформатора собственных нужд 22 Т. Оперативными усилиями сотрудников ТЭЦ-3 и пожарных служб к 20:00 часов возгорание ликвидировано. В результате возгорания остановлены котлоагрегат № 5 и турбогенератор № 5. В настоящее время в работе два котлоагрегата и два турбогенератора.

Режим работы станции будет восстанавливаться в соответствии с технологическими инструкциями и планом ликвидации аварий. Ограничений по отпуску тепловой и электрической энергии для потребителей нет.

Информация по жертвам и пострадавшим уточняется. Соседнее с местом возгорания силовое оборудование не пострадало. Режим работы станции будет восстановлен в кратчайшее время», - сообщили в пресс-службе АО «Павлодарэнерго».

Ранее сообщалось, что пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре.



