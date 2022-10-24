Информация о задержании сотрудника АФМ - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу опровергло информацию, распространяемую в социальных сетях, передает МИА «Казинформ».

«Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника департамента экономических расследований по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности.

Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК в Telegram-канале.