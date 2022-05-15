15 Мая 2022 15:21

Информация о выплате единовременного пособия семьям с детьми – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi gold, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве турда и социальной защиты населеняи РК.

В министерстве напомнили, что в приложении Kaspi gold реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более – 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая пособие получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге.

Также посредством приложения можно оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета. Размеры пособия дифференцированы в зависимости от количества детей в семье. В этом году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка – 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка – 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более – 27 261тенге (8,90 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге.

«Просим не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Р аспространение ложной информации карается по закону», - добавили в министерстве.