Информация о трудовом договоре стала доступна в личном кабинете на egov.kz

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Национальные информационные технологии» внедрило функционал по отображению информации о трудовом договоре в личном кабинете электронного правительства (egov.kz), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Теперь каждый желающий, зайдя в личный кабинет, может проверить информацию о текущем трудовом договоре в разделе «Трудовая деятельность», где отображается название предприятия, дата заключения, номер договора и должность.

Необходимо отметить, что в личном кабинете отображается данные только по договорам, зарегистрированным в Единой системе учета электронных трудовых договоров, разработанной МТСЗН РК.

Напомним, с прошлого года в Казахстане в пилотном режиме работает проект «Единая система учета электронных трудовых договоров», где хранятся данные о трудовых отношениях между работодателями и работниками. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более 18 тыс. предприятий и 793 тыс. трудовых договоров.

Основными преимуществами этого проекта являются упрощение процесса трудоустройства в связи с отсутствием необходимости сбора бумажных документов, защита от социальных рисков благодаря отображению наличия договора, взносов и отчислений в фонды, а также закреплению обязательств работодателя перед работником.