Информация о том, что в центр Караганды можно попасть лишь по Аshyq — фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях карагандинцы делятся кадрами большой автомобильной пробки, образовавшейся на выезде одного из районов города. В комментариях пишут, что это произошло из-за того, что отныне попасть в центр Караганды можно, лишь подтвердив свой статус вакцинации в программе Аshyq. Это не так. Слухи опровергли в акимате города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«Информация о том, что при въезде в Майкудук установлено ограничение и проезд осуществляется только по системе Аshyq, является фейком. В настоящее время проводится капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса. Ремонтные работы создают трудности для движения транспорта. Обеспечить полноценный проезд для транспортных средств по обеим полосам движения планируется до конца октября 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Из этого следует, что сообщение о том, что в центр Караганды можно попасть лишь по системе Аshyq, — фейк.