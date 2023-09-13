РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:54, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Информация о судебном иске против министра финансов Казахстана - фейк

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях циркулирует фото, на котором министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Ссылка под снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд «Банк Казахстана». Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    В пресс-службе Министерства финансов РК сообщили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания — фейк.

    «В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства. За данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ведомстве.

    Ранее в Сети уже распространяли фейковое интервью министра финансов РК Ерулана Жамаубаева. Информация оказалась фейком и фактически являлась рекламой бота для торговли криптовалютой.


    Теги:
    Фейки Другие государственные органы Минфин РК для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Падение ребенка с лестницы: директора столичной школы уволили
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!