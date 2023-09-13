Информация о судебном иске против министра финансов Казахстана - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях циркулирует фото, на котором министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Ссылка под снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд «Банк Казахстана». Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В пресс-службе Министерства финансов РК сообщили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания — фейк.

«В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства. За данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети уже распространяли фейковое интервью министра финансов РК Ерулана Жамаубаева. Информация оказалась фейком и фактически являлась рекламой бота для торговли криптовалютой.