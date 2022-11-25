Информация о снижении пенсионного возраста для женщин до 58 лет и 13-й пенсии – фейк

25 Ноября 2022, 19:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что информация о снижении пенсионного возраста для женщин до 58 лет и внедрении 13-й пенсии является фейковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что Указом Президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, а также о внедрении в Казахстане 13-й пенсионной выплаты, не соответствует действительности.

Напоминаем, в соответствии с решением Главы государства, озвученном в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на пять лет.

Касательно пенсионных выплат сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (далее – ЕНПФ), формируемых за счет отчислений обязательных пенсионных взносов граждан.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 268 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (базовая и солидарная пенсия) на 1 ноября 2022 года составил 108 тыс. 993тенге (без учета выплат из ЕНПФ).

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - говорится в публикации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.