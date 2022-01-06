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    02:56, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Информация о перебоях со светом и водой не соответствует действительности – акимат Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы опровергли информацию об ожидаемых перебоях с электричеством и водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме. Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Ранее также сообщалось, что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.

    Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

    В Алматы, в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

    Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

    Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

    Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.

    Теги:
    Вода Энергетика Акимат Общество ЧП-2022 Алматы
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