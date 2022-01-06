Информация о перебоях со светом и водой не соответствует действительности – акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы опровергли информацию об ожидаемых перебоях с электричеством и водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме. Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее также сообщалось, что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.

Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

В Алматы, в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.