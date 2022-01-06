Информация о перебоях со светом и водой не соответствует действительности – акимат Алматы
«Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме. Холодное водоснабжение и электричество обеспечиваются бесперебойно, отключения подачи воды и электричества не планируются», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Ранее также сообщалось, что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.
Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.
В Алматы, в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.
Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.
Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.