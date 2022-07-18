18 Июля 2022 12:33

Информация о массовом отравлении жителей Жетысуской области водой - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о том, что жители Сарканского района Жетысуской области массово отравляются водой, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете, Сарканским районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля, в рамках проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга, согласно приказу Министра национальной экономики РК «Об утверждении правил проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга» от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-193/2020 на 2022 год, отдел контроля и надзора за коммунальными объектами, на постоянной основе проводит мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

«По результатам последних исследовании, микробиологические и санитарно-химические показатели воды соответствуют санитарной норме. Также сообщаем, что в районную больницу с жалобами на отравление жители не обращались», - говорится в сообщении Комитета.

Вместе с тем, казахстанцев просят не поддаваться на провокационные фейковые сообщении.

«Читайте только достоверную информацию от официальных источников. Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК», - добавили в Комитете.





Фото: newswire.com