Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Информация о массовом отравлении жителей Жетысуской области водой - фейк
18 Июля 2022 12:33

Информация о массовом отравлении жителей Жетысуской области водой - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о том, что жители Сарканского района Жетысуской области массово отравляются водой, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете, Сарканским районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля, в рамках проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга, согласно приказу Министра национальной экономики РК «Об утверждении правил проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга» от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-193/2020 на 2022 год, отдел контроля и надзора за коммунальными объектами, на постоянной основе проводит мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

«По результатам последних исследовании, микробиологические и санитарно-химические показатели воды соответствуют санитарной норме. Также сообщаем, что в районную больницу с жалобами на отравление жители не обращались», - говорится в сообщении Комитета.

Вместе с тем, казахстанцев просят не поддаваться на провокационные фейковые сообщении.

«Читайте только достоверную информацию от официальных источников. Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК», - добавили в Комитете.


Фото: newswire.com
Новости по теме
Носителями ДНК-мутации являются более 1 млрд привитых женщин – фейк
Вирус оспы обезьян создали в лаборатории - фейк
Мужчина отравился газом в Талдыкоргане
Читайте также
Свыше 400 солдат пополнили ряды гвардейцев в Караганде
Носителями ДНК-мутации являются более 1 млрд привитых женщин – фейк
Вирус оспы обезьян создали в лаборатории - фейк
Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Военнослужащие Нацгвардии состязались в республиканском конкурсе на знание госязыка
Кубок Казахстана по президентскому многоборью проходит в Караганде
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
3 Дети сорвались с аттракциона в Атырау
4 Управление общественного здравоохранения Алматы возглавит Иран Шаметеков
5 Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию

Лента новостей

Архив