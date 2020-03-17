Информация о лжедезинфекторах-грабителях фейк - полиция Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется аудиозапись о мошенниках, которые ходят под маской дезинфекции, травят газовыми баллонами жителей и грабят дома. В полиции заявили, что информация не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции заявили, что информация не соответствует действительности.

«Это – абсолютно ложная информация, а злоумышленники, запустившие этот фейк, очевидно преследуют цель посеять в обществе необоснованную панику и страх. В этой связи заверяем, что авторы данного ложного сообщения будут непременно установлены и привлечены к ответственности», – сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции напомнили, что следует руководствоваться только официальными сведениями государственных органов, ставить под сомнения любые получаемые посредством различных мессенджеров и социальных сетей данные, первоисточник которых не известен, и ни в коем случае не содействовать тиражированию таких сведений.

Важно знать, что эти действия влекут за собой уголовную ответственность, согласно ст.274 ч.2 УК РК, за что предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.