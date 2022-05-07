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Информация о концерте с участием казахстанских и российских звезд в Нур-Султане - фейк
7 Мая 2022 17:00

Информация о концерте с участием казахстанских и российских звезд в Нур-Султане - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация, распространяемая в социальных сетях, о проведении 8 мая в здании МЛД «Барыс-Арена» концерта с участием звезд казахстанской и российской эстрады не соответствует действительности. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на управляющую компанию MTEX management.

«Доводим до вашего сведения, что MTEX management не является организатором данного мероприятия, не планирует его проведение и не несет ответственность за распространение недостоверной информации.

Просим доверять только официальной информации, которая будет размещена по мере необходимости на сайте mtexm.com и в аккаунте @mtex_management социальной сети Instagram», - говорится в сообщении.
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