Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Информация о дополнительных ежемесячных выплатах из ЕНПФ - фейк

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 10:20
Информация о дополнительных ежемесячных выплатах из ЕНПФ - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ, о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.

«Пенсионные выплаты из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы», - говорится в сообщении.

Указанная Методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%, пояснили в пенсионном фонде.

Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства (www.egov.kz).

В Фонде также просят казахстанцев руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников.


ЕНПФ   Общество   Фейки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК