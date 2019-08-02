Информационный тур «Тарихы терең Түркістан» начался в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Цель – ознакомление с проектами, ознакомление с объектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышение популярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма. Шестидневный информационный тур организует ТОО «Open Kazakhstan» по заказу Туркестанского областного управления общественного развития.

Открытие первого трехдневного этапа проекта торжественно прошло в мечети-медресе Шаммет ишан в городе Кентау. Заместитель руководителя областного управления общественного развития Дамир Жунисов отметил влияние таких мероприятии, в рамках программы «Рухани жаңғыру», на подъем духовной сферы и развитие туризма. Такие проекты будут продолжаться, журналисты и активисты социальных сетей должны внести свой вклад в пропаганду краеведения. Председатель общественного объединения «Серпіліс» Бейсенкуль Нарымбетова рассказала о роли пропаганды священных мест и исторических памятников в формировании исторического сознания и сильного духом поколения. Участники информационного тура посетили и дерево тутовник в возрасте 13 веков, ознакомились с его историей.

В первом этапе 2-4 августа представители СМИ и активисты социальных сетей посетят 15 священных мест в области. После мечети Шаммет ишан и древнего дерева тутовника путь участников тура продолжился в Укаша ата, Жылаган ата, городище Сауран, мавзолей Есим хана, комплекс Азирет Султан, Яссы (Култобе, Туркестан), мавзолеи – Алкожа, Гауһар ана, Арыстанбаб, городище Отырар, мавзолей Кажымукана Мунайтпасова, мемориальный комплекс «Бірлік – Ордабасы». По ходу тура участники переночуют под открытым небом в палатках.

Во время информационного тура участники проделают путешествие в 40 священных мест и станут пропагандировать их населению.

В список сакральных и священных мест республиканского значения включено более 20 объектов Туркестанской области, более 60 историко-культурных памятников включено в список священных и сакральных объектов областного значения. Создаются условия для посетителей этих мест, на территории мавзолея Х. А. Ясави и городища Култобе начались восстановительные работы. Ведется работа по строительству автодороги в мавзолей Укаша ата и автостоянки, по ремонту крыши мечети Аппак Ишан.