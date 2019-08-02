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Информационный тур «Тарихы терең Түркістан» начался в Туркестанской области

2 Августа 2019, 18:00
Информационный тур «Тарихы терең Түркістан» начался в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Цель – ознакомление с проектами, ознакомление с объектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышение популярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма. Шестидневный информационный тур организует ТОО «Open Kazakhstan» по заказу Туркестанского областного управления общественного развития.

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Открытие первого трехдневного этапа проекта торжественно прошло в мечети-медресе Шаммет ишан в городе Кентау. Заместитель руководителя областного управления общественного развития Дамир Жунисов отметил влияние таких мероприятии, в рамках программы «Рухани жаңғыру», на подъем духовной сферы и развитие туризма. Такие проекты будут продолжаться, журналисты и активисты социальных сетей должны внести свой вклад в пропаганду краеведения. Председатель общественного объединения «Серпіліс» Бейсенкуль Нарымбетова рассказала о роли пропаганды священных мест и исторических памятников в формировании исторического сознания и сильного духом поколения. Участники информационного тура посетили и дерево тутовник в возрасте 13 веков, ознакомились с его историей.

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В первом этапе 2-4 августа представители СМИ и активисты социальных сетей посетят 15 священных мест в области. После мечети Шаммет ишан и древнего дерева тутовника путь участников тура продолжился в Укаша ата, Жылаган ата, городище Сауран, мавзолей Есим хана, комплекс Азирет Султан, Яссы (Култобе, Туркестан), мавзолеи – Алкожа, Гауһар ана, Арыстанбаб, городище Отырар, мавзолей Кажымукана Мунайтпасова, мемориальный комплекс «Бірлік – Ордабасы». По ходу тура участники переночуют под открытым небом в палатках.

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Во время информационного тура участники проделают путешествие в 40 священных мест и станут пропагандировать их населению.

В список сакральных и священных мест республиканского значения включено более 20 объектов Туркестанской области, более 60 историко-культурных памятников включено в список священных и сакральных объектов областного значения. Создаются условия для посетителей этих мест, на территории мавзолея Х. А. Ясави и городища Култобе начались восстановительные работы. Ведется работа по строительству автодороги в мавзолей Укаша ата и автостоянки, по ремонту крыши мечети Аппак Ишан.

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Туркестанская область   Рухани жаңғыру  
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