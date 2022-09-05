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    22:41, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Информационный штаб в связи с режимом ЧС создали при костанайском акимате

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О создании информационного штаба сообщил на свой странице в Facebook директор СЦК при Президенте РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с объявлением чрезвычайной ситуации по Костанайской области, вызванной сильным лесным пожаром в регионе, создан Информационный штаб при акимате Костанайской области.
    Работой штаба руководит Гауез Нурмухамбетов – первый заместитель акима Костанайской области. В состав включены представители департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента внутренних дел, прокуратуры и акимата Костанайской области, а также включены иные вовлеченные в работу госорганы», - отмечается в посте.

    Информштаб создан для обеспечения оперативной и достоверной информации о ситуации в регионе.

    «Для этого штаб имеет полномочия по координации поступающей информации от государственных органов, вовлеченных в тушение пожара, спасение и эвакуацию людей, размещение пострадавших в новых локациях, обеспечение правопорядка и сохранности имущества граждан. Служба Центральных Коммуникаций При Президенте РК оказывает полное содействие, методическую поддержку информационному штабу по Костанайской области», - добавил Аскар Умаров.

    Он также напомнил, что штаб будет функционировать на период чрезвычайной ситуации по Костанайской области, до полной стабилизации ситуации.

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Ранее глава МЧС РК назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.


    Теги:
    Акимат Пожар Костанайская область Другие государственные органы МИОР Происшествия Происшествия, ЧС
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