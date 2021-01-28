Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Информационный центр по кредитному жилью работает в Туркестане

28 Января 2021, 11:35
Информационный центр по кредитному жилью работает в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 300 жителей Туркестана обратились в информационный центр по кредитному жилью. Его открыли по поручению главы области Умирзака Шукеева 10 дней назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Чаще всего туркестанцы интересуются госпрограммами «7-20-25», «5-10-20» («Шаңырақ»), «2-10-20» («Бақытты отбасы») и «5-20-19» («Нұрлы жер»). Эксперты разъясняют условия участия в госпрограммах, финансируемых банками второго уровня, среди которых «Отбасы банк», «Сбербанк» и «Halyk Bank».

Те, у кого нет возможности прийти в центр по кредитному жилью, могут найти информацию на сайте 72025turkistan.kz и в приложении «Amazing Turkistan» в разделе «7-20-25».

Центр расположен во Дворце бракосочетания. Он работает с 9:00 до 19:00 часов (перерыв - с 13:00 до 15:00).

photo

photo


Банки   Туркестанская область   Акимат   Жилье   Нурлы жер   Пять социальных инициатив   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане