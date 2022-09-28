Информационная цивилизация открывает колоссальные возможности – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники.

«Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки. Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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