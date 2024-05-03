22:15, 02 Май 2024 | GMT +6
Инфляция за апрель в РК замедлилась и составила 0,6%
В апреле 2024 года месячная инфляция замедлилась и составила 0,6%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.
В структуре индекса потребительских цен рост составил:
- платные услуги – 0,7%
- продовольственные товары – 0,3%
- непродовольственные товары – на 0,7%
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в области Жетісу – 1,1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 п.п.), самая низкая в областях Абай, Павлодарской и Туркестанской – 0,3%.
В годовом исчислении инфляция в апреле 2024 года составила 8,7%.
В структуре индекса потребительских цен цены повысились:
- платные услуги – на 13,5%
- непродовольственные товары – на 7,6%
- продовольственные товары – на 6,3%
Ранее сообщалось, что рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары в РК замедлился в 8,6 раза.