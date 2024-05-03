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    22:15, 02 Май 2024 | GMT +6

    Инфляция за апрель в РК замедлилась и составила 0,6%

    экономика
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В апреле 2024 года месячная инфляция замедлилась и составила 0,6%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.

    В структуре индекса потребительских цен рост составил:

    • платные услуги – 0,7%
    • продовольственные товары – 0,3%
    • непродовольственные товары – на 0,7%

    Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в области Жетісу – 1,1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 п.п.), самая низкая в областях Абай, Павлодарской и Туркестанской – 0,3%.

    В годовом исчислении инфляция в апреле 2024 года составила 8,7%.

    В структуре индекса потребительских цен цены повысились:

    • платные услуги – на 13,5%
    • непродовольственные товары – на 7,6%
    • продовольственные товары – на 6,3%

    Ранее сообщалось, что рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары в РК замедлился в 8,6 раза.

    Теги:
    Цены и тарифы Экономика Статистика Инфляция
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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