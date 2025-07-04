Инфляция в Турции показывает положительную динамику

По данным Института статистики Турции (TÜİK), потребительские цены в стране выросли на 1,37% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция в стране снизилась до 35,05% в июне этого года с 35,41% в мае, что оказалось ниже ожиданий рынка в размере 35,20%.

Аналитики отмечают, что темпы роста цен продолжают замедляться по сравнению с пиковыми показателями предыдущих лет, однако инфляционное давление все еще остается значительным, особенно в ключевых секторах, таких как продукты питания, жилье и транспорт.

Центральный банк Турции ранее дал понять, что продолжит политику жесткой монетарной дисциплины для достижения целей по снижению инфляции. Несмотря на постепенное замедление, уровень инфляции все еще превышает целевые ориентиры, установленные правительством страны.

Ожидается, что в ближайшие месяцы правительство и финансовые регуляторы продолжат предпринимать шаги для стабилизации цен и поддержания покупательной способности населения.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции все еще держится на двузначном значении. В мае этого года по росту цен лидировали почтовые услуги и одежда.