Инфляция в Турции снова обновила свой максимум за один месяц

Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле вновь ускорились, обновив свой максимум с ноября 2022 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института статистики страны (TÜİK), инфляция в апреле составила 69,8% в годовом выражении по сравнению с 68,5% в марте. При этом рост потребительских цен в Турции в помесячном выражении в апреле составил 3,18% против 3,16% в марте. Это является максимальным антирекордом с ноября 2022 года.

Экономистами отмечается, что наибольший годовой рост потребительских цен зафиксирован в сфере образования (+103,86%), на услуги ресторанов и отелей (+95,82%), а также на продукты питания, табачные изделия и безалкогольные напитки (+ 68,5%).

В то же время, по прогнозам Центрального банка Турции, в мае ожидается новый рост инфляции на уровне максимального пика в 73-75%. Однако, согласно подсчетам главного финансового регулятора страны, далее инфляционный показатель начнет снижаться и уже к концу текущего года достигнет уровня в 36%.

Вместе с тем, турецкая неправительственная организация «Группа исследования инфляции» (ENAG) оценивает реальный уровень инфляции в Турции гораздо выше. По их расчетам, годовой уровень инфляции составляет 124,35% (месячная инфляция — 5,02%).

Одновременно статистические показатели Стамбульской торговой палаты (İTO) демонстрируют годовую и месячную инфляцию на уровнях 78,81% и 4,89%, соответственно.