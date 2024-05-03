Инфляция в Турции побила новые антирекорды

Годовая инфляция в Турции ускорилась в марте до 68,5% с 67,07% в феврале 2024 года. Об этом свидетельствуют официальные данные Института статистики страны TÜİK, передает корреспондент агентства Kazinform.

Показатель оказался ниже прогнозов экономистов, которые ожидали увидеть рост цен на 69% годовых в среднем. При этом в месячном выражении рост потребительских цен составил 3,16%.

Как ранее отмечал глава Центрального банка Турции Фатих Карахан, инфляция в стране к концу 2024 года может составить 36%. Для этого регулятор проводит жесткую денежно-кредитную политику, а уровень ключевой ставки с марта этого года составляет 50% годовых.

Подскочивший инфляционный показатель до 68,5% в марте этого года является максимальным антирекордом с ноября 2022 года и одним из самых высоких показателей в истории Турции. Галопирующая инфляция в стране продолжает разворачиваться, несмотря на попытки главного финансового регулятора вести жесткую денежно-кредитную политику.

Следует отметить, что до этого рост цен уже отправил в отставку двух глав ЦБ ТР. Одновременно данный негативный фактор в турецкой экономике расценивается местными экспертами, как одна из причин поражения правящей «Партии справедливости и развития» на муниципальных выборах.

Официальные власти Турции признают заметный рост инфляции в стране. Однако, в соответствии с прогнозами Министерства финансов, месячная инфляция в марте все же снизилась.

- Дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики вносит существенный вклад в восстановление баланса спроса и будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности, – говорит министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

Более того, он пообещал, что кабмин «будет делать все возможное, пока не достигнет ценовой стабильности в стране.

Вместе с тем, турецкая неправительственная организация Группа исследования инфляции ENAG оценивает реальный уровень инфляции в Турции гораздо выше. Согласно их расчетам, годовой уровень инфляции составляет 124,63%. В феврале, по их подсчетам, этот показатель значился на уровне – 121,98%.