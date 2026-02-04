Инфляция в Турции остается выше 30%, несмотря на рост фондового рынка

Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал данные по потребительской инфляции за январь 2026 года. В годовом выражении рост цен составил 30,65%, тогда как по сравнению с декабрем 2025 года инфляция ускорилась до 4,84%, напомнив о сохраняющемся ценовом давлении в экономике.

Финансовые рынки при этом отреагировали неожиданным оптимизмом. Индекс Стамбульской биржи прибавил 3,16%, что может свидетельствовать о сохраняющемся интересе инвесторов к акциям как к инструменту защиты от инфляции и ослабления национальной валюты.

Курсы иностранных валют остались на высоких уровнях: доллар закрепился на отметке 43,46 лиры, евро — 51,81 лиры.

В тоже время золото, традиционно считающееся «тихой гаванью», подешевело на 3% — цена грамма снизилась до 7 303 лир, что эквивалентно примерно $170.

Таким образом, начало 2026 года для Турции ознаменовалось противоречивой картиной: высокая инфляция продолжает давить на потребителей, тогда как рынки сигнализируют о сдержанном, но заметном оптимизме.

Ранее мы писали о том, что по итогам декабря 2025 года годовая инфляция в Турции снизилась до самого низкого уровня с конца 2021 года.