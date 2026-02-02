Инфляция в Казахстане замедляется

В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 12,9% (в декабре — 13,5%), платные услуги — на 12%, непродовольственные товары — на 11,7% (11,1% в декабре).

Наибольший вклад в годовой уровень роста цен внесли продукты питания и безалкогольные напитки — 5,4 процентных пункта. Существенное влияние также оказали транспорт — 1,1 процентных пункта, а также личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги, одежда и обувь — по 1 процентному пункту.

За месяц цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%, платные услуги — на 1,1%, продовольственные товары — на 0,8%.

Самый высокий уровень инфляциии в годовом выражении зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 14,3%, а также в Акмолинской, Павлодарской и Улытауской областях — по 13,5%.

Среди отдельных товаров и услуг наибольший вклад в рост цен внесли мясо и птица, где годовой рост составил 23%, бензин — 16,8%, а также безалкогольные напитки — 16,8%. В секторе платных услуг заметнее всего подорожали водоотведение — на 18,7%, газ — на 16,2%, включая сжиженный газ — на 24,7%.

В то же время снижение цен зафиксировано по отдельным позициям. Так, овощи в годовом выражении подешевели на 2,7%, холодная вода — на 12,9%.

Напомним, с января 2026 года Бюро нацстатистики изменило расчет инфляции. Теперь, помимо традиционного наблюдения за ценами в магазинах и в интернете, в расчетах будут использоваться данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины.