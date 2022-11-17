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Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%

17 Ноября 2022, 09:22
Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%
17 Ноября 2022, 09:22

Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1 процента в годовом исчислении - это максимальный показатель с 1981 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из отчета британской Национальной статистической службы, основными факторами роста цен стали повышение тарифов на электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также увеличение стоимости продуктов питания

Стоимость продовольствия растет самыми быстрыми темпами за последние 45 лет - 16,2% в годовом исчислении в октябре. Больше всего подорожали молоко, сыр и яйца.

Стремительный рост стоимости жизни больше всего ударил по бедным британским семьям, поскольку они тратят около половины своего дохода на продукты питания и энергию по сравнению с примерно одной третью у людей со средним достатком.

Последние данные предваряют заявление министра финансов Великобритании Джереми Ханта в четверг, в котором он, как ожидается, объявит о сокращении государственных расходов и повышении налогов, чтобы решить проблему бюджетного дефицита в размере 55 млрд фунтов стерлингов.

На этом фоне по всей стране профсоюзы различных отраслей, включая железнодорожников, медработников, преподавателей вузов, сотрудников почты, объявляют забастовки с требованием повышения заработной платы.

Бизнес также серьезно пострадал от ускорившейся инфляции в стране. Как сообщалось, повышение цен на электроэнергию заставило британские бары и рестораны сократить часы работы.


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