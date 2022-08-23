Инфляция в Великобритании может достичь 18% в следующем году

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам экономических аналитиков, рост цен на энергоносители может привести к росту инфляции в Великобритании до 18% в следующем году, что является самым высоким показателем почти за 50 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Инвестиционный банк Citi заявил, что инфляция может вырасти до 18%, в то время как экономисты аналитического центра Resolution Foundation считают, что она может достичь 18,3%.

Прогноз Citi был опубликован в преддверии объявления в пятницу о предельной цене на энергоносители, которую поставщики могут взимать с домохозяйств за газ и электроэнергию с октября.

Консалтинговая компания Cornwall Insight ожидает, что с октября типичный счет за электроэнергию составит 3554 фунта стерлингов в год.

Но Citi заявила, что без дальнейшей государственной поддержки предельная цена может достичь 3717 фунтов стерлингов в октябре, 4567 фунтов стерлингов - в январе и 5816 фунтов стерлингов - в апреле.

Завышение оценок инфляции было вызвано резким ростом цен на газ, которое находит свое отражение на стоимости почти всех товаров.

Старший аналитик Hargreaves Lansdown Сара Коулз сообщила, что за последний год цены на 10 групп продуктов питания выросли более чем на 18,6%, включая хлеб, молоко, макароны и масло.

Правительство Великобритании ранее заявляло, что не будет предпринимать никаких действий, пока не назначат нового премьер-министра.

Новый лидер Консервативной партии будет объявлен 5 сентября и сразу столкнется с решением проблем в экономике.

Лиз Трасс пообещала снижение налогов и намекнула на прямую финансовую помощь семьям, оказавшимся в затруднительном положении. Ее соперник Риши Сунак заявил, что введет адресную поддержку семьям и пообещал снизить НДС на внутренние счета за электроэнергию с 5% до нуля.