18 Августа 2022 11:05

Инфляция в Великобритании достигла нового рекорда

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Уровень инфляции в Великобритании вырос до нового 40-летнего максимума в 10,1% в июле из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Управление национальной статистики сообщило в среду, что рост потребительских цен по сравнению с предыдущим годом оказался выше прогноза аналитиков в 9,8%. Рост был в значительной степени обусловлен ростом стоимости продуктов питания и основных товаров бытового назначения, включая туалетную бумагу и зубные щетки.

Большинство экономистов считают, что худшее еще впереди. Банк Англии заявляет, что резкий рост цен на природный газ, вероятно, приведет к росту инфляции потребительских цен до 13,3% в октябре. Это подтолкнет Великобританию к рецессии, которая, как ожидается, продлится до 2023 года.

Это давление убедило банк повысить ключевую процентную ставку на полпроцента в этом месяце, что стало самым большим из шести последовательных повышений с декабря. В настоящее время этот показатель составляет 1,75%, что является самым высоким показателем с начала мирового финансового кризиса в конце 2008 года.