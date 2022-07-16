Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Инфляция в Италии выросла до рекордного уровня
16 Июля 2022 01:38

Инфляция в Италии выросла до рекордного уровня

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 8 % в июне, что является самым высоким уровнем с января 1986 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство ANSA со ссылкой на национальное статистическое агентство Италии ISTAT передает, что в июне текущего года рост цен в стране составил 8,2 %. Ранее в мае инфляция в стране была зафиксирована на уровне 6,8 %.

Подорожание энергоносителей стало движущей силой резкого роста цен. Так, энергия в июне подорожала на 48,7 % в годовом исчислении, по сравнению с 42,6 % в мае 2022 года.

Обработанные пищевые продукты, включая алкоголь, выросли в цене с 6,6 до 8,1 %. Необработанные пищевые продукты с 7,9 % до 9,6 %; услуги, связанные со сферой отдыха с 4,4 % до +5,0 %, и транспортные услуги от 6,0 % до +7,2 %.

Цены на бакалейные товары и необработанные продукты питания в Италии выросли на 1,1 % в месячном исчислении и на 8,2 % в годовом исчислении (по сравнению с +6,7 % в предыдущем месяце).


Новости по теме
Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель
Саудовская Аравия откроет небо для всех авиакомпаний, включая Израиль
День демократии и национального единства отмечают в Турции
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Джо Байден прибыл в Вифлеем для встречи с президентом Палестины
Страны ШОС расширят долю нацвалют во взаиморасчетах
Случай заражения сибирской язвой выявили в Узбекистане
Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель
Саудовская Аравия откроет небо для всех авиакомпаний, включая Израиль
День демократии и национального единства отмечают в Турции
Арт-инсталляцией станет морская нефтяная платформа в Великобритании
Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Саудовской Аравии
Популярное
1 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
2 Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее
3 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
4 Глава государства провел заседание Совета безопасности
5 Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана

Лента новостей

Архив