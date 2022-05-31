31 Мая 2022 20:39

Инфляция в Еврозоне выросла до нового рекордного уровня

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Евростат (Агентство статистики Евросоюза) инфляция в Еврозоне в мае выросла до 8,1%, в апреле данный показатель составлял 7,4%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем месяце инфляция в ЕС в очередной раз превысила средний прогноз в 7,7%, что вынуждает Европейский центральный банк действовать более агрессивно, чтобы обуздать ценовое давление. Инфляция в настоящее время более чем в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, пишет издание Politico .

Скачок был вызван резким повышением цен на энергоносители (39,2% в мае по сравнению с 37,5% в апреле), за которыми последовали продукты питания, алкоголь и табак (7,5% по сравнению с 6,3% в апреле).

Базовая инфляция, которая исключает продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, значительно выросла до 3,8% в мае с 3,5%в апреле. За базовой инфляцией эксперты пристально следят как за ключевым показателем внутреннего ценового давления и сигналом того, что внешние ценовые шоки становятся все более сильными.

Инфляционное давление значительно сказывается на Европе. Больше всего пострадали страны Балтии: инфляция достигла 20,1% в Эстонии, 18,5% - в Литве и 16,4% - в Латвии. Самые низкие показатели зафиксированы на Мальте (5,6%) и во Франции (5,8%).